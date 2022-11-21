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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. تبدأ من ربع مليون جنيه

ارخص 5 سيارات جديدة
ارخص 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

يشكل عامل السعر قيمة كبيرة ضمن أركان معادلة شراء سيارة جديدة، ويرجع ذلك نسبة إلى معدل الدخل الشهري الخاصة بكل شخص، بالاضافة إلى الميزانية الشرائية والطرق الخاصة بالسداد.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة تضم ارخص 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.

لادا جرانتا 2023

1 – لادا جرانتا 2023

 

تحتوي السيارة لادا جرانتا 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 98 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 4 نقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

 

تبدأ اسعار السيارة لادا جرانتا 2023 للفئات الاوتوماتيكية من 245 الف جنيه حتى 250 الف جنيه.

بروتون ساجا 2022

2 – بروتون ساجا 2022

 

تضم السيارة بروتون ساجا 2022 ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران 120 نيوتن/متر، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

ويصل سعر السيارة بروتون ساجا 2022 بالسوق المصري إلى 305 الاف جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022 

3 – سوزوكي سيلاريو 2022 

 

تحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 على ناقل سرعات مانيوال خماسي، بالاضافة إلى ناقل سرعة أوتوماتيكي الحركة من 4 نقلات للفئة عالية التجهيز، بينما تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، يستطيع ضخ 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 من 349.900 جنيه وحتى 379.900 جنيه.

هيونداي i10 2022 

4 – هيونداي i10 2022 

 

تتمتع السيارة هيونداي i10 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة جر امامي مكون من 5 سرعات، بينما تستمد قوتها من سواعدر محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، ينتج 118 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 84 حصانا.

 

ويتراوح سعر السيارة هيونداي i10 2022 من 375 الف جنيه إلى 385 الف جنيه.

ميتسوبيشي اتراج 2023 

5 – ميتسوبيشي اتراج 2023 

 

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بمحرك 1200 سي سي، مكون من 3 اسطوانات، بقوة 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بسعر 350 الف جنيه عبر فئة واحدة.

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