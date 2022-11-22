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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-11-2022

صدى البلد

استقرت أسعار الخضراوات  والفاكهة في الأسواق، اليوم الثلاثاء 22نوفمبر 2022، حيث سجلت البطاطس 9 جنيهات في سوق الجملة بالعبور، بينما تراوح سعر الطماطم ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البصل من 2.5 إلى 3.75 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

أسعار الخضراوات

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 108 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها.

أسعار الفاكهة


وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت  15 جنيها للكيلو.وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفاكهة اسعار الخضروات البطاطس الفاكهه الخضراوات التفاح

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