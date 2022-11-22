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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع 135 ألف جنيه في سعر كوبرا فورمينتور 2022

سيارة كوبرا فورمينتور
سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارات موديل 2022 خلال الفترة الماضية وذلك يعود الي الكثير من الأسباب منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي تقلص إنتاج مصانع السيارات، وارتفاع سعر الدولار يؤدي الي عدم استقرار الأسعار وذلك يثير قلق مصني السيارات، ومن ضمن السيارات التي ارتفعت أسعارها سيارة  كوبرا فورمينتور موديل 2022 والتي قدرت الزيادة علي سعرها بـ 135 ألف جنيه.

يقدم موقع صدى البلد السعر الجديد لسيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022 بعد زيادة بقيمة تقدر بـ 135 ألف جنيه .

سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

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المواصفات الفنية لسيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

تستمد سيارة كوبرا فورمينتور قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 320 نيوتن/ متر، وقوة حصانية تصل الي 190 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، ، وتتسارع السيارة وصولا الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 7.5 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

أنظمة الترفيه ومساعدة السائق في سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

تحتوي سيارة كوبرا فورمينتور علي العديد من وسائل الترفيه ومساعدة السائق منها، مساعد ركن، ومساعد الفرامل الفجائية، ومثبت سرعه، ومحدد سرعه، وأنظمة مراقبة الإطارات، وأنظمة المساعدة على التلال، وحساسات ركن خلفية، ومساعد فرامل اليد، وكاميرا خلفية للركن، وأنماط القيادة.

سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

وسائل السلامة والامان في سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

تمتلك سيارة كوبرا فورمينتور الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام فرامل مانع للانزلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني، ونظام مراقبة الجر، وفرامل يدوية كهربائية، وعجلة قيادة كهربائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال، وعدد 7 وسائد هوائية.

سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

المواصفات الداخلية لسيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

زودت مقصورة سيارة كوبرا فورمينتور بالعديد من التجهيزات منها، زر تشغيل السيارة بدون مفتاح، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وفتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيا، وأنوار داخلية متعدد الألوان، وتكييف ثلاثي المناطق، وفتحات تكييف للمقعد الخلفي، وسخانات بالمقاعد الأمامية، وناقل حركة من الجلد، ومقعد السائق كهربائيا مع خاصية الذاكرة، ومسند يد خلفي، ولوحة عدادات رقمية، ويمكن التحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة، وقفل مركزي، ومرايا داخليه بخاصيه التعتيم الذاتي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وسقف بانوراما، ومقعد راكب كهرباء، ونظام دعم للقطنية.

سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

سعر سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2022

تتوافر سيارة كوبرا فورمينتور الآن بسعر مليون و 200 ألف جنيه، بدلا من مليون 65 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 135 ألف جنيه .

 

 

كوبرا فورمينتور سيارة كوبرا سيارة كوبرا فورمينتور فورمينتور موديل 2022 كوبرا فورمينتور موديل 2022

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