عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم رياضي .. سعر كوبرا فورمينتور 2022 | صور

كوبرا فورمينتور 2022
كوبرا فورمينتور 2022

تعتبر السيارة كوبرا فورمينتور 2022 واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، والتي تشمل باقة من تجهيزات الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة كوبرا فورمينتور 2022 وابرز مواصفاتها.

كوبرا فورمينتور 2022 

الاداء الفني للسيارة كوبرا فورمينتور 2022 

 

حصلت السيارة كوبرا فورمينتور 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران 320 نيوتن/متر، وقوة قدرها 190 حصانا.

كوبرا فورمينتور 2022 

وتنتقل السرعة إلى منظومة دفع السيارة كوبرا فورمينتور 2022 عبر ناقل حركة DSG أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الأمامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 218 كم/ساعة.

كوبرا فورمينتور 2022 

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة كوبرا فورمينتور 2022، فيمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/الساعة،في مدة زمنية تستغرق 7.2 ثانية.

كوبرا فورمينتور 2022 

وتأتي السيارة كوبرا فورمينتور 2022 بشبكة أمامية انيقة ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، مع مصابيح أمامية ذات ملامح تتسم بالشراسة، مع مرايات جانبية كهربائية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

كوبرا فورمينتور 2022 

وتضم السيارة كوبرا فورمينتور 2022 جنوط رياضية، مع اقواس نصف دائرية تزين اعلى ناحية العجلات، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4450 مم، و 1839 مم للعرض، و 1528 مم للارتفاع.

 

الاسعار الرسمية للسيارة كوبرا فورمينتور 2022 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة كوبرا فورمينتور 2022 من خلال فئة واحدة مع قيمة سعرية قدرها 825 الف جنيه.

كوبرا فورمينتور كوبرا فورمينتور السيارة كوبرا فورمينتور كوبرا فورمينتور 2022 السيارة كوبرا فورمينتور 2022 سيارة كوبرا فورمينتور 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

بعد إعدام المتهم.. النيابة العامة تعلن إذاعة المرافعة في قضية الطالبة سلمى

ترشيحاتنا

اختفاء غواصة يوم القيامة وتجربة نووية قرب أوكرانيا.. بوتين يثير رعب الغرب

تامر أمين عن السبلايز: المدارس الخاصة لاتمل من فرض رزالات على أولياء الأمور

تسكين الطلاب بالأدوار العليا مخالف..التعليم تكشف مفاجأة في وفاة طفلة مدرسة العجوزة

الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالمعاهد الأزهرية.. تعرف عليها

العثور على بردية لـ أحمس طولها 14 مترا داخل تابوت في سقارة

محمود علاء ينضم للاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول اللعب معه.. ثعبان ينتقم من هندي ويعضه من فمه

بفستان ملفت.. ريم البارودي تتألق بإطلالة صيفية

استند على نفسك.. زوجة رامى جمال تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

بعد طلاقها ... اختيار نسرين طافش ثالث اجمل امرأة مسلمة

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ