بتصميم رياضي .. سعر كوبرا فورمينتور 2022 | صور

تعتبر السيارة كوبرا فورمينتور 2022 واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، والتي تشمل باقة من تجهيزات الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة كوبرا فورمينتور 2022 وابرز مواصفاتها.

كوبرا فورمينتور 2022

الاداء الفني للسيارة كوبرا فورمينتور 2022

حصلت السيارة كوبرا فورمينتور 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران 320 نيوتن/متر، وقوة قدرها 190 حصانا.

كوبرا فورمينتور 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة دفع السيارة كوبرا فورمينتور 2022 عبر ناقل حركة DSG أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الأمامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 218 كم/ساعة.

كوبرا فورمينتور 2022

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة كوبرا فورمينتور 2022، فيمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/الساعة،في مدة زمنية تستغرق 7.2 ثانية.

كوبرا فورمينتور 2022

وتأتي السيارة كوبرا فورمينتور 2022 بشبكة أمامية انيقة ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، مع مصابيح أمامية ذات ملامح تتسم بالشراسة، مع مرايات جانبية كهربائية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

كوبرا فورمينتور 2022

وتضم السيارة كوبرا فورمينتور 2022 جنوط رياضية، مع اقواس نصف دائرية تزين اعلى ناحية العجلات، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4450 مم، و 1839 مم للعرض، و 1528 مم للارتفاع.

الاسعار الرسمية للسيارة كوبرا فورمينتور 2022 في السوق المصري

تقدم السيارة كوبرا فورمينتور 2022 من خلال فئة واحدة مع قيمة سعرية قدرها 825 الف جنيه.