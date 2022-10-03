بتصميم رياضي .. سعر كوبرا فورمينتور 2022 | صور

تعتبر السيارة كوبرا فورمينتور 2022 واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، والتي تشمل باقة من تجهيزات الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة كوبرا فورمينتور 2022 وابرز مواصفاتها.
الاداء الفني للسيارة كوبرا فورمينتور 2022
حصلت السيارة كوبرا فورمينتور 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران 320 نيوتن/متر، وقوة قدرها 190 حصانا.
وتنتقل السرعة إلى منظومة دفع السيارة كوبرا فورمينتور 2022 عبر ناقل حركة DSG أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الأمامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 218 كم/ساعة.
ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة كوبرا فورمينتور 2022، فيمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/الساعة،في مدة زمنية تستغرق 7.2 ثانية.
وتأتي السيارة كوبرا فورمينتور 2022 بشبكة أمامية انيقة ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، مع مصابيح أمامية ذات ملامح تتسم بالشراسة، مع مرايات جانبية كهربائية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.
وتضم السيارة كوبرا فورمينتور 2022 جنوط رياضية، مع اقواس نصف دائرية تزين اعلى ناحية العجلات، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4450 مم، و 1839 مم للعرض، و 1528 مم للارتفاع.
الاسعار الرسمية للسيارة كوبرا فورمينتور 2022 في السوق المصري
تقدم السيارة كوبرا فورمينتور 2022 من خلال فئة واحدة مع قيمة سعرية قدرها 825 الف جنيه.