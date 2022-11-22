شاهد.. تلميذات أولى ابتدائي بالإسدال في الفصل لأداء الصلاة أثناء حصة الدين

قامت تلميذات الصف الاول الابتدائي بمدرسة أم المحسنين الابتدائية بنات بمحافظة البحيرة، بارتداء "الإسدال" على الزي المدرسي، وأداء الصلاة داخل الفصل أثناء الحصة.

جاء ذلك أثناء حصة التربية الدينية الإسلامية، في إطار التطبيق العملي لدرس "الصلاة"، تحت إشراف معلمة المادة آمال أبو سنة، ورعاية سمير أبو زيد، مدير المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، والمنشورات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الوزارة”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة التربية الدينية ليست ضمن المواد الأساسية، وإحدى المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب، لكنها تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي.

وطالب الأهالي وزارة التعليم بجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية بدرجات تضاف للمجموع وعدم جعلها مادة رسوب ونجاح فقط، وإلزام الطلاب بحضور حصتها قبل الاهتمام بعمل يوم للنشاط الرياضي والفني والثقافي في المدارس، وذلك للاهتمام بالقيم الأخلاقية التي تكاد تكون انعدمت، قائلين: “متواجدة على الورق فقط وليس لها وجود على أرض الواقع”.

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة

تلميذات اولى ابتدائي بالاسدال في الفصل لاداء الصلاة