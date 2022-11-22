عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادى الجديد تعلن نتائج مسابقات الاقتصاد المنزلى المؤهلة لتصفيات الجمهورية

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم  بالوادى الجديد، نتائج مسابقات الاقتصاد المنزلى للعام الدراسى 2022_2023م وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة بتصفيات الجمهورية، حيث جرى تقييم مسابقات الاقتصاد المنزلى (الأشغال اليدوية، القطع الفنية) على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مدير عام الشئون التنفيذية، وتوجيه عام الاقتصاد المنزلى.

وأضاف حسن، أن موضوعات المسابقة، تضمنت ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، المولد النبوى الشريف، التغيرات المناخية، حيث جرى اختيار أفضل الأعمال وإعلان الفائز منها لتمثيل قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية، مشيدًا بجميع الأعمال المشاركة بالمسابقة.

جامعة الوادي الجديد تشارك فى يوم التعايش الإبداعي بأسيوط

 

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن أسماء الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة التغيرات المناخية (أجمل قطعة فنية)، هن:

ملك البحراوى أحمد رجب _ الصف الرابع الابتدائى_ مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى

 سلمى سيد حسين مناع _ الصف الأول الإعدادى _ مدرسة تنيدة الإعدادية

بسنت عبده ابراهيم _ الصف الثالث الثانوى _ مدرسة بلاط الثانوية

الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة التغيرات المناخية ( أفضل بحث)

الطالبة منة الله ماجد ابو بكر _ الصف السادس الابتدائى _ مدرسة بدخلو الابتدائية بالداخلة

حنين حسام محمد طه _ الصف الثانى الإعدادى _ مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بالداخلة

ملك عصام أحمد _ الصف الثانى الثانوى _ مدرسة الخارجة الثانوية للبنات

الطالبات الفائزات بالمركز الأول بمسابقة المولد النبوى الشريف:

بدور مصطفى محمد سنوسى _ الصف السادس الابتدائى

ميار عبد الرحمن إبراهيم _ الصف الثانى الإعدادى _ مدرسة الصديق الإعدادية

بسنت عبده إبراهيم _ الصف الثالث الثانوى

- الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة انتصارات أكتوبر

دهب اسماعيل محمد يوسف _ الصف السادس الابتدائى _ مدرسة الخارجة المشتركة

منة الله جميل _ الصف الثالث الإعدادى _ مدرسة الأمل الإعدادية بالخارجة

يوسيتنا عصام ثابت _ الصف الثانى الثانوى _ مدرسة الخارجة الثانوية بنات

اخبارمحافظة الوادي الجديد الوادى الجديد تعليم الوادي الجديد التنسيق التغيرات المناخية نجيب محفوظ الرابع الابتدائي الصف الثاني الثانوي الاقتصاد الطالبات المشارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءا قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

طارد عاملة النظافة في الشارع وأفصح عن رغبته.. والنيابة تتخذ قرار

استدرجته زوجته وقتله شقيقه.. جريمة بشعة هزت كفر الشيخ| ما القصة؟

موضوعات متعلقة

أنشطة فنية بقصور الثقافة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

سر الاحتفال بسيدنا الحسين مرتين في العام.. وحقيقة وجود رأسه في مصر

وكيل الأزهر: تطوير المناهج الإسلامية والاستفادة بمستجدات العصر ومعطياته من الضرورات الواجبة

منها مبارتين اليوم.. تفاصيل مباريات كأس العالم المذاعة مجاناعلى بي إن سبورت

طقس الأربعاء.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل

بداية مشتعلة.. ميسي يتقدم للأرجنتين بهدف مبكر في شباك السعودية

شاهد.. تلميذات أولى ابتدائي بالإسدال في الفصل لأداء الصلاة أثناء حصة الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالات متأخرة.. أولياء أمور يكشفون مضاعفات خطيرة لمشروبات الطاقة المنتشرة بالمدارس

بحركات غريبة.. هيفاء وهبي بجلسة تصوير تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

زفة الشريفة العفيفة|بعد الصلح بينهما.. محامٍ: السجن 15 عامًا لزوج القاصر وسنتين لوالدها

عمرها 135 عامًا.. سباك يفاجأ برسالة سرية تحت أرضية منزل بريطاني

فيديو

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

كائنات فضائية وإشارة واي فاي.. أشهر 10 أساطير غامضة عن فراعنة مصر القديمة|فيديوجراف

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ