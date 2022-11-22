تعليم الوادى الجديد تعلن نتائج مسابقات الاقتصاد المنزلى المؤهلة لتصفيات الجمهورية

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، نتائج مسابقات الاقتصاد المنزلى للعام الدراسى 2022_2023م وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة بتصفيات الجمهورية، حيث جرى تقييم مسابقات الاقتصاد المنزلى (الأشغال اليدوية، القطع الفنية) على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مدير عام الشئون التنفيذية، وتوجيه عام الاقتصاد المنزلى.

وأضاف حسن، أن موضوعات المسابقة، تضمنت ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، المولد النبوى الشريف، التغيرات المناخية، حيث جرى اختيار أفضل الأعمال وإعلان الفائز منها لتمثيل قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية، مشيدًا بجميع الأعمال المشاركة بالمسابقة.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن أسماء الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة التغيرات المناخية (أجمل قطعة فنية)، هن:

ملك البحراوى أحمد رجب _ الصف الرابع الابتدائى_ مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى

سلمى سيد حسين مناع _ الصف الأول الإعدادى _ مدرسة تنيدة الإعدادية

بسنت عبده ابراهيم _ الصف الثالث الثانوى _ مدرسة بلاط الثانوية

الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة التغيرات المناخية ( أفضل بحث)

الطالبة منة الله ماجد ابو بكر _ الصف السادس الابتدائى _ مدرسة بدخلو الابتدائية بالداخلة

حنين حسام محمد طه _ الصف الثانى الإعدادى _ مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بالداخلة

ملك عصام أحمد _ الصف الثانى الثانوى _ مدرسة الخارجة الثانوية للبنات

الطالبات الفائزات بالمركز الأول بمسابقة المولد النبوى الشريف:

بدور مصطفى محمد سنوسى _ الصف السادس الابتدائى

ميار عبد الرحمن إبراهيم _ الصف الثانى الإعدادى _ مدرسة الصديق الإعدادية

بسنت عبده إبراهيم _ الصف الثالث الثانوى

- الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى مسابقة انتصارات أكتوبر

دهب اسماعيل محمد يوسف _ الصف السادس الابتدائى _ مدرسة الخارجة المشتركة

منة الله جميل _ الصف الثالث الإعدادى _ مدرسة الأمل الإعدادية بالخارجة

يوسيتنا عصام ثابت _ الصف الثانى الثانوى _ مدرسة الخارجة الثانوية بنات