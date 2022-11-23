رقصت أعلى دار عبادتهم فطالبوا بسجنها.. سائحة تثير الغضب في المكسيك |فيديو

أثارت سائحة أجنبية لم يُكشف عن اسمها أو جنسيتها حالة من الغضب بين السكان المحليين في المكسيك بسبب إهانتها دار عبادتهم دون الإعلان هل كان فعلها بقصد أو دون قصد، فماذا حدث؟.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أمس الثلاثاء، كيف صعدت السائحة درجات موقع “تشيتشن إيتزا” الأثري في بلدية تينوم بولاية يوكاتان المكسيكية ثم قيامها بالرقص والغناء عليه.

معبد تشيتشن إيتزا

أوضحت التقارير المحلية أن السائحة استفزت بصعودها مدرجات the Chichen Itza السكان المحلين حيث كانوا يصرخون عليها من الأسفل لتنزل من على درجات المبني الأثري الهرمي والذي يعد معبدًا قديمًا لشعب المايا في المكسيك.

وأضافت أنه بمجرد أن نزلت السائحة من درجة الهرم 91 والمحظور تسلقه منذ عام 2008م قوبلت بحشد غاضب مع هتاف ضدها بـ "سجن ، سجن ، سجن" و"احبسوها" كما تم رشقها بزجاجات الماء وهي تسير في طريقها وسط ما وصفته الصحيفة البريطانية بـ “الغوغاء”.

وبين مقطع الفيديو المثير والمنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأول الاثنين حيث شاهده أكثر من 4 ملايين شخص، صعود رجل إلى السائحة طالبا منها النزول كما حماها من هجوم السكان عليها.

تسلق تشيتشن إيتزا

من جانبه، أصدر المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) بيانًا بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن الموقع الأثري لم يتضرر.

ونبّه أنه تتراوح غرامات تسلق المعبد من 2569 دولارا إلى 5138 دولارا بناء على الأضرار التي لحقت بالهيكل.

وأشار إلى أنه تنص المادة 47 من القانون الاتحادي للآثار الأثرية والفنية والتاريخية على أنه يمكن توقيع عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عام واحد وعشر سنوات إذا ثبتت مسؤولية الشخص.

ووفقا للموقع الإخباري في أمريكا اللاتينية MercoPress، لم تبلغ سلطات المعهد الوطني للعلاقات الإنسانية بالحادثة بعد.

هرم تشيتشن إيتزا

ويعد تشيتشن إيتزا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الذي يمتد لأكثر من 1000 عام ويجتذب أكثر من 2500000 زائر سنويا.

وفي واقعة مشابه في عام 2021م، صعد سائح درجات المعبد قبل أن يتم القبض عليه من قبل السلطات المسؤولة.