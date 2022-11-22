محمد الأول.. أكثر 100 اسم متداول في بريطانيا| تعرف عليها

كشف مركز BabyCentre العالمي عن قائمة أكثر 100 اسم متداول بين الأطفال الجدد خلال عام 2022م في المملكة المتحدة (بريطانيا).

أوضح مركز BabyCentre أن اسم “محمد” احتل المركز الأول في أسماء الأطفال المائة الأكثر شهرة لعام 2022 من الذكور في بريطانيا.

أما عن اسم “الأنثي” الذي احتل المركز الأول في أسماء الأطفال المائة الأكثر شهرة لعام 2022 م في بريطانيا فكان اسم “صوفيا”.

أكثر 100 اسم متداول في بريطانيا

وفقا لتقرير نشرته صحيفي “الديلي ميل” و “الديلي ميرور” البريطانيتي، فإن اسم “نوح” كان يحتل المركز الأول في عام 2021م، لكنه أصبح الآن ثاني أكثر أسماء الأولاد شعبية في بريطانيا بعد اسم “محمد”.

وأوضح التقرير أنه بعد أن كان اسم “ أوليفيا ” يتصدر قائمة أسماء الأطفال المائة الأكثر شهرة في بريطانيا على مدار 6 سنوات ماضية، أصبح اسمها في المركز الثالث بعد اسمي "صوفيا" و لي لي".

محمد الأول بعد تصدره على هذا الاسم..أكثر 100 اسم متداول في بريطانيا

وقالت سارة ريدشو، مديرة التحرير في المملكة المتحدة لـ BabyCentre ، إن المنظمة لاحظت زيادة في شعبية الأسماء المستوحاة من تلفزيون الواقع.

وأضافت أنه على مدار العام سجل عشرات الآلاف من الآباء الجدد أسماء أطفالهم على الموقع الإلكتروني مما سمح لفريق خبراء BabyCentre بتجميع قائمة أفضل 100.

محمد الأول بعد تصدره على هذا الاسم..أكثر 100 اسم متداول في بريطانيا

محمد الأول بعد تصدره على هذا الاسم..أكثر 100 اسم متداول في بريطانيا

محمد الأول بعد تصدره على هذا الاسم..أكثر 100 اسم متداول في بريطانيا

محمد الأول بعد تصدره على هذا الاسم..أكثر 100 اسم متداول في بريطانيا

محمد الأول بعد تصدره على هذا الاسم..أكثر 100 اسم متداول في بريطانيا