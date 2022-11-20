في واقعة مذهلة من نوعها، لاحظ والدي طفل هندي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع معدل ذكائه وقدرته على التعلم والتحدث باللغات متعددة بسبب التلفزيون ومن بعده مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، لكن ردة فعلهما تعتبر صادمة، فما قصة الطفل سشوات أرون، أصغر عضو في جمعية منسا الدولية للأذكياء حول العالم أجمع.

طفل يتحدث العربية والإسبانية

يعد سشوات أرون طفلا مهوسا باللغات والأرقام، فمنذ أن كان عمره 3 سنوات ونصف فقط لاحظ والديه راماراجن، 34 عاما، وهو محاسب قانوني، وزوجته بافيترا أرون، مستشارة الموارد البشرية، 33 عاما في كلية لندن للاقتصاد، أنه عندما يجلس أمام التلفزيون ومن بعدها مقاطع الفيديو المستقلة يتحدث إليهما باللغات التي يسمعها.

وقال والد الطفل سشوات أرون والذي انتقل مع عائلة المكونة أيضا من طفله الأكبر نيانث، 6 أعوام، من “تشيناي” - عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية- إلى “ريدينج” - مدينة تقع في مقاطعة بركس بولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة- في عام 2019 إن طفلهم الأصغر يتحدث إليهما باللغتين العربية والإسبانية.

وأكد والدي الطفل سشوات أرون أنهم لجأوا إلى تقييد استخدام ابنهما المعجزة للتلفزيون لأنه يلتقط لغات جديدة ويتحدث إليهم باللغتين العربية والإسبانية التي لا يمكنهم فهمها.

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

أصغر الأذكياء بالعالم

ولفت والدي الطفل الهندي المعجزة إلى أنه أصبح أصغر عضوا في جمعية منسا الدولية للأذكياء وهو في عمر الـ 3 سنوات مسجلا أعلى درجة ذكاء ممكنة في عمره وتقدر بـ 151.

وأشار والدي الطفل سشوات أرون إلى أنه وصل إلى معدل ذكاء في المرتبة 99.9 % على الرغم من أنه لم يذهب إلى الحضانة سوى لبضعة أشهر قبل التحاقه فقط.

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

الهندي سشوات أرون

وأكد والد الطفقلة المعجزة أرون راماراجن، 34 عاما، لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن ابنه تعلم كل شيء في المنزل بمجرد قراءة ومشاهدة مقاطع الفيديو.

وتابع ان ابنه سشوات أرون بدأ في التحدث باللغة الإسبانية من مشاهدة YouTube، مفيدا أنه في البداية كان يحاول تعلم بعض اللغات الأخرى مثل: العربية والصينية.

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

جمعية منسا تعتبر أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد ذوي نسبة الذكاء المرتفعة في 80 دولة في العالم وتضم في عضويتها 145000 عضوت، ويبلغ فيها متوسط ​​معدل الذكاء لدى البالغ 100، بينما تعتبر الدرجة التي تزيد عن 140 درجة عبقري.

والطريقة الوحيدة للانضمام هي إثبات معدل ذكائك، وأقصى درجة ممكنة هي 161 للبالغين، و 162 لمن هم دون 18 عاما.

تأسست في عام 1946 في أكسفورد على يد العالم والمحامي لانسلوت ليونيل وير ، والمحامي الأسترالي رولاند بيريل.

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم