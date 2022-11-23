برلماني: كل الدعم لوزراء النقل العرب لتحقيق مشروعات للربط السككي بين الدول العربية

أشاد النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصرية بتصريحات الفريق كامل الوزير التى اعلن فيها أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية في كل المجالات وفي مقدمتها قطاع النقل وأنه على المستوى العربي تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسرا للتواصل بين شعبي البلدين وكذلك مشروع الربط السككي الذي انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع. وتنفيذ المرحلة ح من مشروع القطار السريع (السخنة/ مطروح) بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويمكن أن تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككي بين الدول العربية في شمال أفريقيا، أما المرحلة الثانية من المشروع فتربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضا في تعزيز العلاقات بين مصر والسودان.

كما أشاد " عابد " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الفريق كامل الوزير بأن هناك تعاوناً وثيقاً مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي، وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات الهامة والتعاون والتطور الذي يشهده قطاع النقل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة وأنه يتطلع الى العمل على تعزيز الربط مع دول المغرب العربي من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال أفريقيا في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

وأكد النائب علاء عابد على الاهمية الكبيرة على التعاون فيما بين جميع الدول العربية فى مجال النقل مشيراً الى أن هذا المجال يجب أن يحتل اولوية قصوى لدى جميع وزراء النقل العرب لأنه البداية الحقيقية لتحقيق حلم الوحدة العربية والتنسيق والعمل المشترك فى مختلف المجالات لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية.

وأعلن النائب علاء عابد اتفاقه التام مع الفريق كامل الوزير بأن النقل البحري يحظى باهتمام خاص وذلك بالعمل على رفع كفاءة الموانئ الحالية وإنشاء موانئ جديدة بطاقة استيعابية ضخمة تتجاوب مع طموحات مصر لتصبح مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات ، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد النائب علاء عابد الحرص الكبير من البرلمان العربى ومن لجان النقل والمواصلات بمختلف البرلمانات العربية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لوزراء النقل العرب من اجل تنفيذ مشروعات الربط والتكامل العربى فى مختلف مشروعات النقل والمواصلات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه المشروعات الذى سيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد والتكامل والتعاون الاقتصادى والحقيقى بين جميع الدول العربية.

تجدر الاشارة إلى أن تصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، جاءت خلال كلمته أمام اجتماع الدورة العادية رقم (35) لمجلس وزراء النقل العرب.