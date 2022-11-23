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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغيير جذري يقترب .. سيناتور روسي : أيام زيلينسكي باتت معدودة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال عضو مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، اليوم الأربعاء، أن أيام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كرئيس لأوكرانيا باتت معدودة، ونصحه بحزم أمتعته والرحيل.

وأوضح شيريميت أن موازين القوى العالمية ستشهد تغيرا جذريا خلال الأشهر المقبلة، ولن يكون الغرب حينها بحاجة لنظام زيلينسكي وزمرته الفاسدة الذين أغرقوا أوكرانيا في متاهات الفوضى.

وأضاف: "لذا يتعين عليهم حزم أمتعتهم والبحث عن مأوى قبل فوات الأوان".

وفي وقت سابق، قال المشرع الروسي، أندريه لوجوفوي، إن روسيا قد تلاحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ودائرته الداخلية مدى الحياة.

وقال لوجوفوي لمذيعة برنامج “روسيا-1”، أولجا سكابييفا، "لقد ذكّرت زيلينسكي اليوم بضرورة مهمة، حيث أوصيه بأن يقرأ مذكرات بافيل سودوبلاتوف”.

وأضاف: “مستقبلهم موصوف بدقة، أعتقد أنه لا ينبغي أن نخجل من ذلك، في المستقبل، علينا مطاردتهم في جميع أنحاء العالم".

كان سودوبلاتوف جاسوسًا في روسيا السوفيتية، وشارك في العديد من العمليات الاستخباراتية الكبرى، بما في ذلك اغتيال الثائر الماركسي ليون تروتسكي عام 1940 في المكسيك.

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ووجه سودوبلاتوف إدارة الاتحاد السوفيتي للقيام بمهام خاصة، والتي نفذت أنشطة تجسس في أوروبا والولايات المتحدة، ويحدد كتابه الصادر عام 1994 مهام خاصة بأعماله.

وأضاف لوجوفوي أنه “متأكد من أن المخابرات الأمريكية والبريطانية أعطت ضمانات لزيلينسكي ودائرته”.

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