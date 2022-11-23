أنظمة باتريوت تنذر بتدخل الناتو في حرب أوكرانيا .. ما القصة ؟

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن نشر أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” في بولندا يتعارض مع موقف الناتو المتمثل في عدم المشاركة في الصراع في أوكرانيا بسبب خطر أن النظام يمكن أن يعترض الصواريخ في المجال الجوي الأوكراني.

وأضافت: “ينوي الناتو مساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، لكنه لا يريد المشاركة مباشرة في الصراع. إن الوعد تسليم بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات لبولندا يمكن أن يعقد الوضع”.

وأوضحت أن نشر صواريخ دفاع جوي أمريكية الصنع بالقرب من أوكرانيا "يثير العديد من الأسئلة الصعبة".

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجموعة أبحاث وارسو "الاستراتيجية والمستقبل”، ياتسيك بارتوسياك، "ماذا يحدث إذا أظهر رادارنا أن الصواريخ تحلق وتحتاج إلى اعتراضها داخل أوكرانيا؟"

وأضاف: “يعتقد أن مثل هذا السيناريو من غير المرجح أن يقود الناتو إلى صدام مباشر مع روسيا، لكنه سيدفعه إلى منطقة رمادية غير مكتشفة".