مغني راب أمريكي يدعو ترامب للانضمام إلى حملته الانتخابية 2024

قال مغني الراب الأمريكي،كاني ويست، الذي يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إنه دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانضمام إلى حملته بصفة نائب للرئيس.

ونشر ويست تغريدة على "تويتر" تحدث فيها عن زيارته لمقر إقامة ترامب في فلوريدا: "للمرة الأولى في مار إيه لاجو، مطر وحركة مرور، لا أصدق أنني أبقيت الرئيس ترامب منتظرا".

وسأل مغني الراب قرائه عما يعتقدون بشأن رد ترامب عندما طلب منه أن يكون نائبا له عام 2024، حيث اعتقد 59.3٪ من المستطلعين أن ترامب أجاب بـ "نعم"، فيما قال 40.7٪ إنه رفض الطلب.

وأعلن كاني ويست، والمعروف حاليا بـ"يي"، أنه يستعد لتكرار تجربة خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.

وقال في مقطع فيديو نشره موقع المشاهير "إكس 17"، إنه "يعمل على الحملة الانتخابية بالشراكة مع الصحفي والمعلق اليميني ميلو يانوبولوس".