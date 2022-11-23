فتاوى تشغل الأذهان .. هل عليَّ شيء لو دعيت الله يرزقني بشخص خاطب ؟ ما حكم سماع الأغاني ؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل عليَّ شيء لو دعيت الله أن يرزقني بشخص وهو خاطب؟

ما حكم سماع الأغاني ومشاهدة التلفاز؟

لماذا يجب أن يتحلى المسلم بالأخلاق؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل أذهان كثير من المسلمين، نرصدها في فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال من فتاة تقول فيه "هل عليَّ شيء لو دعيت الله أن يرزقني بشخص وهو خاطب؟، جاء ذلك خلال لقائه بأحد المجالس الدينية.



ليرد "جمعة"، قائلاً:" إن هذا الدعاء ليس فيه شيء فهو في الخطبة وليس زواج، مستشهدا بقصة امرأة جاءت للرسول تقول "خطبني أبو دجانة ومعاوية فأيهم أقبل؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم: قال أما معاوية فصعلوق أي أرزاقه ضيقة، وأما أبو دجانة لا يضع العصا عن عاتقه أى يسافر كثيرا، تزوجي أسامة".



وأشار إلى أن النبي علق على الشخصين اللذين ذكرتهما السيدة، بل رشح لها رجلا ثالثا، ومن هنا فيجوز للسائلة أن تدعو الله بما تشاء.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يؤكد ويدعم حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت عنوان "أخلاقنا الجميلة"، لافتا إلى أن الأخلاق تعتبر فريضة شرعية ولهذا نشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذه الحملة المباركة.

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الأخلاق فريضة يجب توطينها فى قلوب الناس، لأن ١٥% من القرآن الكريم، أحكام، والباقي كله أخلاقيات وهو ما أكده عدد كبير من علماء الأمة".

فى إطار دورها المجتمعى الهام، تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

فيما رد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً نصه: ما حكم سماع الأغاني ومشاهدة التلفاز؟

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، مبينا حكم الأغاني: "حسنها حسن وقبيحها قبيح"، لافتاً إلى أن التعامل مع الجيد منها له ضوابط شأنه شأن المباحات، فلا ينبغي الإكثار منها كمن يأكل المانجو وغيره من الأطعمة والفواكه".

وشبه "ممدوح" الغناء الجيد بملح الطعام، قائلاً: "إنما هي كالملح في الطعم قليلها يحسن الطعام، وكثيرها يفسده، وهذا عن الأغاني الجيدة، أما الأخرى التي نعرفها فلا".

وعن حكم مشاهدة التلفاز قال “ممدوح” :"التليفزيون ده آلة.. مفيش حاجة اسمها حكم مشاهدة التليفزيون، لكن ينبغي أن نسأل ما حكم مشاهدة كذا أو كذا من المعروض على شاشات التلفزيون".

ولفت إلى أن من يقوم بمشاهدة البرامج الدينية والأمور المباحة كخواطر الشيخ الشعراوي وغيره فهو حلال، وإن كانت وجهته أمور محرمة فهي حرام، مشدداً على أن: "التليفزيون نفسه مش حرام الحرام متعلق بمشهدتي أنا".

كما أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامجه “ إني قريب”، المذاع عبر قناة النهار، مضمون السؤال:" يرفض زوجي حضور أخي إلى المنزل لأنه كان في مشكلات كبيرة بين زوجي وأهل زوجته وصلت للمستشفيات والأقسام والمحاكم، فعندت أمي إما أن يرضى زوجي بزيارة أخي وإما ألا تدخل بيتي، فما حكم الشرع؟".

البيت كعبة مفتاحها بيد الزوج لا سيما والزوج هنا على حق، هكذا رد “ ابو بكر”، ويؤكد أن الأم تسيء استعمال السلطة التي لديها، فالواجب على الأم أن تحاجي على بيت ابنتها لا أن تخربه، فالزوج لم يسيء للأخ، ولكنه لا يحب المشاكل، وهذا شيء يجب أن يساعد عليه، فهو يريد أن يحافظ على البيت ووضعه واستقراره وهدؤءه، ولا يلام على ذلك، فيدخل بيته من يريد ويمنع عنه من شاء، أما كون الأم تحرم مجيئها عند ابنتها لهذا السبب فهي آثمة، ولا يصح للأم أن تخلط بين الأمرين إلا إذا كان هناك إساءة وأمر لا يتضح.

وأشار إلى أن الزوج من حقه أن يدخل بيته من يريد ويرفض من لا يريد، ولكن أهل الخير يتدخلوا ويصلحوا بين الطرفين إن كانت هناك مشكلات أخرى، ولكن البيت قلعة الزوج والزوجة فمادام الأمر فيه درء مفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة.

ناصحًا الأم أن تزور ابنتها ولا تقطعها وتعلم يوم القيامة سوف تحاسب على ما تفعله بين ابنها وابنتها ولم تحابي أحدهما على حساب الآخر، فسوف يحاسبها الله على تقصيرها في حق ابنتها.

كما قال الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، إن للمرأة مكانة كبيرة في الإسلام، حيث حررها من مظاهر الجاهلية وجعلها تتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل، حتى مسألة الميراث وحصولها على نصف ما يحصل عليه الرجل، فهذا من باب أن الرجل موكل له الرعاية والنفقة.

جاء ذلك خلال محاضرته عن "المرأة في الإسلام - حقوق وواجبات" للطلاب الوافدين من دول (أفغانستان والعراق وسوريا ونيجيريا وتشاد وباكستان)، والتي تعقد بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الرئيس بالقاهرة.