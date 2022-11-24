حبس شخصا لسرقته متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالقاهرة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وذلك إطار مكافحة جرائم السرقات بالعاصمة.

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال إستقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (طبنجة صوت – 14 دواسة لأنواع سيارات مختلفة – متعلقات شخصية) .

وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من سيارات مختلفة ، كما أضاف بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 2 دواسة ) من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".