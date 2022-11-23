خواطر التنمية البشرية وتغير الشخصية .. ندوة تثقيفية بـ آداب الوادي الجديد

عقدت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية بعنوان "خواطر التنمية البشرية وتغير الشخصية والتفوق الدراسى"، حاضر بها الدكتور زين العابدين كمونه أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور فريد شوقى محمد، والدكتور مصطفى فاروق طه، والأستاذ إكرامي محمد صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وعدد من طلاب الكلية.

وقال الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب إن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، بهدف بناء أجيال جديدة واعية لديها أفكار متطورة وقادرة على مواكبة التحديات والتصدي لأي صعوبات في سبيل تحقيق أهدافهم.

ومن جانبه تناول الدكتور زين العابدين خلال حديثه مفهوم التنمية البشرية، موضحًا أنها عنصر أساسى للاستقرار والتطور الإنسانى والإجتماعى، فهي بمثابة عملية تطور شامل، وأهداف التنمية البشرية، وكيفية استخدام العقل الباطن فى تحقيق الأهداف، وذلك بإتباع التأمل، والإسترخاء، والتصور، والتخيل، ثم الإحساس بالنتيجة، وأنماط تغير الشخصية، وأخيرًا قد مجموعة من النصائح لتحقيق التفوق الدراسي.

وأكد دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية على أهمية وجود هدف لدى الإنسان، حيث أن الإنسان الناجح هو الذي يحدد هدفه، ويسعى للوصول إليه، كما أن وجود الهدف في حياتنا يجعل للحياة معنى، ومتعة، لذا حث سيادته الطلاب على الاجتهاد، والمثابرة، والتسلح بالإيمان، والإرادة القوية في تحقيق الأهداف.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.