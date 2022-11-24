محمد حمادة: مصر لديها السبق في حماية حقوق الملكية الفكرية بالمنطقة العربية

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة، إن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الهدف منها وضع خطوط عريضة لحماية الملكية الفكرية الإرث الثقافي والمعرفي، بما يحقق عوائد إقتصادية وإجتماعية وإقتصادية للمواطن أو المؤلف.



وأضاف "حمادة" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن يكون لدينا جهاز لجماية الملكية الفكرية هي مواكبة ما يحدث فى العالم، وأيضا رسالة إطمئنان للمفكرين والباحثين والمفكرين أن هناك توثيق لهذا البحث والإبداع.



وتابع أن تلك الإستراتيجية الخاصة بالملكية الفكرية تحفظ حق المفكر المادي والمعنوي، لافتا إلى أن تلك فكرة مصر سباقة بها، وليس هناك كثير من الدول العربية مهتمة بالملكية الفكرية.

