كاتب صحفي: وزارة الأوقاف غنية لكثرة مواردها.. وتحتاج لأئمة على أعلى مستوى|فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة، إن وزارة الأوقاف هي وزارة غنية لديها موارد كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن أصول وأموال الوقف تمثل ركيزة أساسية فى الوزارة، وتحتاج إلى أئمة على أعلي مستوي.

وأضاف "حمادة" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الدولة المصرية حريصة على وضع قانون لإعادة تنظيم إدارة هذه الأصول، من خلال القانون الذى صدر لعام 2020.

وتابع أن هذا القانون ينص على ضرورة أن يكون هناك حفاظ على المال العام وعلى الوقف بوجه أخص، إلى جانب صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم 251 لعام 2021، مما نظم كيفية التعامل مع أموال الوقف.