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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استئصال الرحم وشلل في الأمعاء.. آخر تطورات مرض أنغام وتفاصيل العملية الجراحية|فيديوجراف

تفاصيل عملية أنغام
تفاصيل عملية أنغام

حزن على مواقع التواصل منذ انتشار خبر تعرض المطربة أنغام لوعكة صحية جديدة استدعت دخولها المستشفى وإجراء عملية جراحية خطيرة، بحسب ما ورد على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك". 

تفاصيل مرض انغام

مصادر أفادت بأن الفنانة المصرية أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وترتب على الجراحة مضاعفات خطيرة، بحسب "العربية". 

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وأضافت المصادر أنه تم استئصال الرحم بالكامل، كما أصيبت بشلل في الأمعاء. 

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وللمزيد حول تفاصيل مرض انغام وآخر تطورات الحالة الصحية لـ المطربة أنغام بعد دخولها المستشفى وإجراء جراحة عاجلة شاهد الفيديوجراف التالي: 

أنغام مرض أنغام تفاصيل مرض انغام المطربة انغام

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