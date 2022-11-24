الحبيبة الغالية.. هاني شاكر يدعم أنغام بعد حجزها في المستشفى

دعم الفنان هاني شاكر، الفنانة أنغام في محنتها المرضية الأخيرة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

حيث علق هاني شاكر، قائلا “الفنانة الكبيرة والحبيبة الغالية أنغام كل التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل والعودة السريعة لفنك”.

وتابع "جمهورك الكبير الذي يدعوا لك بسرعة الشفاء، والعودة مرة أخرى لفنك وحفلاتك من جديد يا رمز الاحترام، والفن الجميل الراقي".

كشفت الفنانة الكبيرة نادية مصطفيعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة أنغام .

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات لـ "صدي البلد"، إن الفنانة أنغام ليست في حالة صحية متدهورة كما يروج البعض، وأرجو عدم ترويج شائعات كاذبة والانسياق وراءها، مؤكدة أن حالتها الصحية شهدت تحسنا كما كشفت لي، حيث قمت بزيارتها خلال الساعات الماضية والحالة مستقرة.

وتابعت الفنانة نادية مصطفى “أنغام تعبانة ولكن حالتها ليست حرجه فقد اجرت عميله جراحيه سوف تقوم شخصيا بالحديث عنها بعد خروجها وهي حاليا في غرفه عادية في المستشفي وسوف تمكث 5 أيام تحت الملاحظة الطبية”.

عملية أنغام

واستكملت نادية مصطفي، حديثها “العملية التي أجرتها أنغام عادة لا تسبب مضاعفات ، ولكنها تعرضت الي بعضها مثل التمدد في الكبد وأوصي الاطباء بتركيب محاليل لانها ممنوعة من الأكل والشرب ، وارجو من الجميع ان يحصل على المعلومات الخاصه بحالتها الصحية من صفحاتها الرسمية ولا داعي لنقل اخبار تثير قلق محبيها ، وليس صحيحا انها اجرت عدد من العمليات الجراحية فالامر اقتصر على عملية جراحية واحدة”.