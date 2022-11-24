بملابس العمليات.. شاهد أول صورة لـ انغام داخل المستشفي

آثار خبر مرض الفنانة انغام السوشيال ميديا حيث تصدرت التريند بعد اعلان الخبر علي صفحتها الرسمية منشور يقول تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.



ولكن نشر احد مستخدمو الفيسبوك صورة الفنانة انغام اثناء تواجدها بالمستشفي اثارت السوشيال ميديا وقال في منشوره " الفنانة العظيمة أنغام

كانت أصيبت بخلع مضاعف بالكتف،، والتواء حاد بالساعد الايمن،، نتيجة سقوطها على الارض

مما تم بناء عليه إجراء جراحة عاجلة بالكتف الايمن، والساعد الايمن

،،، ياجماعة نونو دي بسكوته،،،،،

نرجو كدابين الميديا يخرسوا

لاشلل بالمعدة

ولا استئصال رحم، والعياذ بالله

ربنا يخليها لابنها ولأحبابها يارب

ودي صورتها منذ لحظات،،،

ربنا يحميكي ويحفظك،، ياسلطانة،،