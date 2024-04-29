حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، أنه شن 4 هجمات عسكرية على مواقع وجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان له، أنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الأحد، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقي

الساعة 11:45 استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 15:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 18:00 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

القطاع الغربي