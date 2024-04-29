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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه شن 4 هجمات عسكرية على مواقع وجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان له، أنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الأحد، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقي

  • الساعة 11:45 استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
  • الساعة 15:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
  • الساعة 18:00 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

القطاع الغربي

  • الساعة 19:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة.

حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية

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حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي غزة موقع البغدادي موقع ‏السماقة موقع رويسات العلم مستعمرة شتولا

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