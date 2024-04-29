أخبار الفن| منع عرض الحشاشين في إيران.. وفاة والدة الفنان السوري قيس الشيخ

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن مسلسل الحشاشين وقيس الشيخ، بينها ما يلي:
خديجة العبد.. وفاة والدة الفنان السوري قيس الشيخ
أعلن الفنان السوري قيس الشيخ عن وفاة والدته الفنانة خديجة العبد ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .
يحتوي على أغان عراقية.. تفاصيل أحدث ألبومات أصالة
نشرت الصفحة الرسمية لروتانا، عن أنباء تأكد بدء الفنانة أصالة لتحضيرات أحدث ألبوماتها الغنائية والذى سيقدم باللهجة الخليجية وسيحتوي على أغنيتين عراقيتين .
حنين ورومانسي.. ملك أحمد زاهر تكشف عن مواصفات فتى أحلامها
قالت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، أنها لا تفكر في الحب حاليا وتركز على مشوارها الفني، وأنها تنتظر الشخص المناسب لها وأن الخطوبة أو الزواج قسمة ونصيب.
أنت نجم الجيل القادم.. تامر حسني يفي بوعده ويغني مع الطفل آسر
منذ عام ظهر الطفل الموهوب آسر في ستوري مع النجم تامر حسني وأكد تامر أن آسر موهوب ومميز وأنه سيقدم معه حفلا جماهيريا كبيرا وبعد عام من ظهورهما معا وفى تامر حسني بوعده حيث غنى آسر في مهرجان تامر حسني.
منع عرض مسلسل الحشاشين في إيران .. لهذا السبب
أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الأحد، عن منع السلطات في إيران بث مسلسل "الحشاشين" الذي يصور حياة حسن الصباح.