مصطفى الزناري يؤجل حسم مصيره مع الزمالك

قرر مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأجيل النظر في العروض المحلية التي تلقاها في الآونة الأخيرة لمعرفة مصيره مع القلعة البيضاء.

تلقى المدافع عروضاً من أندية محلية أبرزها الاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب ينتظر موقفه من الاستمرار مع الزمالك من عدمه، خاصة وأن عقد الزناري مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وشارك الزناري، في عدد قليل من المباريات في الموسم المنقضي في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثنائي محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد بشكل أساسي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك، جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني، بجانب ملفات الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، وتحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.