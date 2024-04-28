أنت نجم الجيل القادم.. تامر حسني يفي بوعده ويغني مع الطفل آسر

منذ عام ظهر الطفل الموهوب آسر في ستوري مع النجم تامر حسني وأكد تامر أن آسر موهوب ومميز وأنه سيقدم معه حفل جماهيري كبير وبعد عام من ظهورهما معا وفى تامر حسني بوعده حيث غنى آسر في مهرجان تامر حسني للمدارس واختار تامر الطفل آسر ليكون معه في أولى حفلات المهرجان ليعلن نجم الجيل عن اكتشافه لموهبة آسر أمام جمهوره.

قدم تامر والطفل آسر اغنيه فيلم تاج آخر أفلام تامر حسني والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وما زاد من سعادة آسر ان نجم الجيل تامر حسني قال له على المسرح وامام الحضور بأنه نجم الجيل القادم

كما عبر الفنان الصغير اسر عن سعادته بالوقوف بجانب تامر حسني في واحدة من أكبر الحفلات وكان تفاعل الجمهور معهما مبهر.

الطفل آسر

يذكر أنه تم اكتشاف الطفل آسر بمسرح المدرسه في k2 وتم تنمية موهبته و تدريبه طوال أربع سنوات مع مدرب التمثيل رامي الجندي الذي يعمل مع نجوم الصف الأول مثل مني زكي و احمد حلمي و احمد السقا و اشرف عبد الباقي

كما شارك آسر بتجربة تمثيلية مميزة في فيلم وثائقي عن انتصارات حرب أكتوبر مع النجمين أحمد عز وأحمد حلمي.