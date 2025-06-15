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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يشيد بدور الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل الملحقين الدبلوماسيين

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم تخريج الدورة التدريبية رقم 8 للدفعة 57 ملحقين دبلوماسيين
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم تخريج الدورة التدريبية رقم 8 للدفعة 57 ملحقين دبلوماسيين
محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخريج الدورة التدريبية رقم 8 للدفعة 57 ملحقين دبلوماسيين بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وذلك بعد إتمام فترة تأهيلهم بالأكاديمية.

بدأت الفعاليات بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين، واستعراض الموقف التدريبى للدورة.

وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية وإهتمام خلال فترة تدريبهم بالأكاديمية، مشيراً إلى ما اكتسبوه من مبادئ وخبرات علمية وعملية تعظم من إمكانياتهم طبقاً لطبيعة عملهم المستقبلية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج كلمة أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه بدور الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل الملحقين الدبلوماسيين وفق مناهج علمية متطورة بالتعاون مع الوزارة ، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على المبادئ التى اكتسبها الخريجين خلال فترة تدريبهم لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح الوطن فى الخارج.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية مستقبلاً ، مؤكداً على أهمية تلك الدورات التدريبية فى بناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة وفقاً لأحدث نظم التدريب والتأهيل بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها فى خدمة الوطن.

وفى ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتوزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين .

وحضر مراسم التخرج عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وعدد من مسئولى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الأكاديمية العسكرية المصرية وزير الخارجية القوات المسلحة بدر عبد العاطي

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