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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تعرضه لوعكة شديدة .. تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المهندس

ماجد المهندس
ماجد المهندس
تقى الجيزاوي

طمأن سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا ، جمهور الفنان ماجد المهندس بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات فى جدة. 

وكتب سالم الهندي، عبر حسابه على موقع x، قمت قبل قليل بزيارة أخي وصديقي الفنان الكبير ماجد المهندس في المستشفى بمدينة جدة وأطمئن الجميع لله الحمد بدأ يتماثل بالشفاء و حالته في تحسن وحسب كلام الاطباء سيخرج غدا بإذن الله من المستشفى متمنين له الشفاء العاجل ويعود لنشاطه وجمهوره ومحبيه وخطاك السوء ياماجد".

ماجد المهندس يتعرض لوعكة صحية شديدة

وكشفت مجموعة قنوات روتانا، خلال الأيام الماضية عن تعرض المطرب ماجد المهندس لأزمة صحية شديدة أسفرت عن نقله إلى المستشفى.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات روتانا، على إنستجرام، صورة للفنان ماجد المهندس، وعلقت: ماجد المهندس.. أجر وعافية ‏كل الحب والتقدير للفنان الكبير ماجد المهندس، الذي تعرض لعارض صحي دخل على إثره إلى المستشفى، حيث يتلقى العلاج، وأسرة “مجموعة روتانا للموسيقى” يتمنون الشفاء العاجل لصوت الحب النجم الخلوق ماجد المهندس.. عساها أجر وعافية ودمت بصحة سالما.

أحدث أغاني ماجد المهندس

وفي 15 ديسمبر الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم. 

ماجد المهندس - ماني ذاك

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم ماني ذاك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

ماجد المهندس - ماني ذاك

ماني ذاك

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم ماني ذاك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل. 

ماجد المهندس - كليب الجو

وفي منتصف شهر سبتمبر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد، الذي يحمل اسم الجو، بعد فترة من الترويج له.

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

أغاني ماجد المهندس

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”،عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023.

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس.

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