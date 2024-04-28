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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خديجة العبد.. وفاة والدة الفنان السوري قيس الشيخ

قيس الشيخ
قيس الشيخ

أعلن الفنان السوري قيس الشيخ عن وفاة والدته الفنانة خديجة العبد ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .

ونشر قيس الشيخ منشور ينعي فيه والدته، وكتب ، معلقا: “الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلميلي على بابا”.

نقابة الفنانين بدمشق تنعى والده قيس الشيخ

ونعت نقابة الفنانين بدمشق والدة قيس الشيخ، عبر الحساب الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت النقابة:«وفاة الزميلة الفنانة القديرة خديجة العبد، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقس الشيخ هو ممثل سوري تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 1998 حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية، وأشهرها “أيام شامية، الطير، صلاح الدين الأيوبي، التغريبة الفلسطينية، ما ملكت أيمانكم، زمن البرغوت ، الخائن،  النسيان" .

وفى وقت لاحق، رد الفنان قيس الشيخ نجيب على الانتقادات الذي تعرض لها بعد تجسيد شخصية "سيف" التي جسدها ضمن أحداث  مسلسل "الخائن" وقال إن هذه الشخصية لا تشبه إلا في شيء واحد فقط.

وقال قيس الشيخ نجيب فى تصريحات تليفزيونية،  أن ردود الفعل كانت مختلفة وبالبدايات كان فى هجوم إيجابي وليس سلبيا على الشخصية وهذا أمر جيد لأن الجمهور غير معتاد على رؤيتي في مثل هذا النوع من الشخصيات.

 

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