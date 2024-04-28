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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حنين ورومانسي.. ملك أحمد زاهر تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

ملك زاهر
ملك زاهر

قالت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، أنها لا تفكر في الحب حاليا وتركز على مشوارها الفني، وأنها تنتظر الشخص المناسب لها وأن الخطوبة أو الزواج قسمة ونصيب.


وكشفت ملك أحمد زاهر عن مواصفات فتى أحلامها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"أول ما ألاقي الشخص اللي زي والدي هرتبط بيه، بس أنا والدي مفيش زيه.. أنا طيبه ورومانسية ومحتاجه راجل يكون حنين ورومانسي ويكون راجل ومسؤول ومتفاهم وعارف طبيعة شغلي وبيشجعني فيه ومتفاهم".


وأشارت ملك زاهر، إلى أنها أخذت كثيرا من والدتها في الشكل والصفات كونهما نفس البرج وأخذت منها الطيبة والحنية وأخذت من والدها روحه وطريقته في العمل.


ووجهت ملك رسالة إلى والدها الفنان أحمد زاهر قائلة :"إمبارح كان عيد ميلاده وقولت له كل سنة وانت معانا ووسطنا وأنت أحلى حاجه في حياتنا وأنت السند والظهر والأمان ربنا يحفظه لينا ويفضل ناجح دايما على طول".

 

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

 

https://www.facebook.com/share/v/nAHmiQWyiaQAbekA/?mibextid=oFDknk

ملك احمد زاهر

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