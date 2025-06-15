أحمد حسن يكشف مستقبل محمد شحاتة مع الزمالك وحقيقة تعديل عقده

كشف الإعلامي أحمد حسن حقيقة انتهاء او تعديل عقد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع نادي الزمالك.

وقال أحمد حسن عبر حسابه علي موقع فيسبوك : "مصدر.. محمد شحاتة عقده مستمر مع الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة ولا صحة لما تردد عن تعديله في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك، جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني، بجانب ملفات الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، وتحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مهما اليوم الأحد، في حضور حسين لبيب رئيس النادي، بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر، أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، يأتي على رأسها اعتماد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي الجديد للنادي، ضمن خطة الإدارة لإعادة الهيكلة وتطوير قطاع الكرة.

وفي نفس الوقت سيتم مناقشة ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وملفات الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين.