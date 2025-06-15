اجتماع عاصف برئاسة لبيب.. الزمالك يعدل سياسة الصفقات الجديدة

كشف الإعلامي إسلام صادق مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق :"الزمالك في جلسة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يعدل سياسته في الصفقات الجديدة بعد ظهور قوة الأهلي في مونديال الأندية !".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور أن عبد الله السعيد، نجم الزمالك يقضي حاليًا إجازته خارج مصر برفقة أسرته، مشيرًا إلى أنه سيعقد جلسة حاسمة مع مسئولي القلعة البيضاء فور عودته، لحسم ملف تجديد تعاقده مع النادي.

وأوضح “الغندور”، أن الفترة الماضية شهدت خلافًا في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة الزمالك بشأن تفاصيل تجديد العقد، مما أدى إلى تجميد المفاوضات مؤقتًا، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

واختتم “الغندور”: "عقد عبد الله السعيد مع الزمالك قد انتهى رسميًا، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، وهو ما يُضفي مزيدًا من الغموض حول مستقبله داخل القلعة البيضاء".