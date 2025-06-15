للقضاء على البيروقراطية.. صناعة النواب تفتح ملف التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم موافقة المسئولين عن المناطق الصناعية والمحافظات، بإقامة مشروعات خدمية لصالح المصانع، وكذلك طلب بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية استجابة لمطالب المستثمرين من أجل القضاء على البيروقراطية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة، التنمية المحلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

من جانبه، أكد شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدد الرخص الذهبية التي صدرت قليلة مقارنة بالمدة التي بدأ فيها العمل بها.

وأشار إلى أن أسباب عدم إصدار الرخصة الذهبية بنسبة كبيرة تتمثل في وجود العديد من المعايير والشروط والتي قد يكون بعضها تعجيزية.

وأوصى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية، من أجل زيادة الرخص الذهبية الممنوحة للمستثمرين.