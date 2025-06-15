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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: صادرات الزيتون بلغت 226 مليون دولار في 2024

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعًا موسعًا مع تكتل الزيتون "Olive Bloom Egypt"، الذي تم تأسيسه من خلال مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر (JPSME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، تحت مظلة الجمعية التعاونية لخدمات منتجي الزيتون بمدينة السادات، محافظة المنوفية.

وشهد الاجتماع مشاركة نحو 10 أعضاء من التكتل، بالإضافة إلى حضور ممثلي المجلس التصديري، وعلى رأسهم  مي خيري – المدير التنفيذي، و آلاء البيرقدار – مساعد محلل بيانات السوق. كما حضرت من جانب GIZ المهندسة نجوى منصف – استشاري المناطق الصناعية ومنسق مشروع تطوير التكتلات الصناعية، إلى جانب الدكتورة مروى صبور – خبير تكتل الصناعات الزراعية والغذائية بشركة "انتجريشن" للاستشارات، المنفذة للمشروع.

وناقش الاجتماع سبل التعاون بين الأطراف لتعزيز تنافسية الزيتون المصري في الأسواق الدولية، حيث استعرض المجلس التصديري أبرز خدماته الموجهة للمُصدرين، وقدّم تحليلًا تفصيليًا لأداء صادرات الزيتون، التي سجلت في عام 2024 ما يقرب من 226 مليون دولار، واحتل البند الجمركي (200570) المتعلق بالزيتون المُحضّر أو المحفوظ بطريقة غير الخل أو حمض الأسيتيك، النصيب الأكبر بقيمة 184 مليون دولار، بما يعادل 81% من إجمالي الصادرات.

فرص واعدة

وأكد التحليل أن هناك فرصًا واعدة أمام زيتون المائدة المصري في عدد من الأسواق الدولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل سوقًا استراتيجية بفضل الفجوة الكبيرة بين حجم وارداتها من الزيتون والصادرات المصرية إليها، ما يتيح إمكانات نمو قد تصل إلى 50 مليون دولار. كما تم تسليط الضوء على فرص التوسع في أسواق روسيا والمملكة العربية السعودية.

ويعكس هذا الاجتماع أهمية دعم التكتلات الصناعية الزراعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات الدولية المانحة، في سبيل تعظيم العائد من الصادرات الزراعية المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

التصديري للصناعات الغذائية الصناعات الزراعية الزيتون المصري الزيتون الصادرات

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