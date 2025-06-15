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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية وسط متابعة دقيقة

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

استأنف طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحاناتهم، اليوم الأحد، بمادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الاستقرار والانضباط على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، أشرف الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على متابعة الامتحانات عبر الشاشات بغرفة المراقبة بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد أن القطاع يتابع لحظة بلحظة مجريات الامتحانات؛ لضمان توفير بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، تُعزز من تركيز الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم، مشددًا على أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، تؤكد دومًا على تيسير سبل الراحة للطلاب.

وأجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية بمعهد الدكتور طلعت السيد النموذجي بمدينة نصر، للاطمئنان على سير العمل داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأوضح أن الشهادة الثانوية الأزهرية تمثل مرحلة فاصلة في مسيرة الطالب الأزهري، وأن مؤسسة الأزهر تبذل جهودًا كبيرة في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائها، سواء من حيث التأمين، أو توفير الكوادر المتخصصة، أو ضبط جودة الأسئلة بما يتوافق مع المعايير العلمية والمقررات الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تصب جميعها في خدمة الطالب وتمكينه من تحقيق أفضل أداء ممكن.

ومن جهته أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، جولة تفقدية بلجان محافظة الدقهلية، شملت لجنة بنين ميت غمر ولجنة فتيات ميت غمر، حيث اطمأن على انتظام اللجان وحُسن سير العملية الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

امتحانات الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية وكيل الأزهر المعاهد الأزهرية اللغة الإنجليزية

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