امتحانات الثانوية الأزهرية تسير بهدوء وانتظام

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، أشرف الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أعمال اللجان بمجمع معاهد مدينة نصر، كما تابع الامتحانات بمنطقتي المينا والغربية عبر الشاشات بغرفة المراقبة بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تسير في أجواء من النظام والهدوء، بفضل الإجراءات المُحكمة التي اتُّخذت لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على التركيز والأداء بكل طمأنينة، مشيدًا بدور المعلمين والمشرفين في تطبيق التعليمات وتنظيم العمل داخل اللجان.

وأوضح، أن غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد تعمل على مدار الساعة، وتتابع بشكل لحظي مجريات الامتحانات بكافة المناطق الأزهرية، مع التأكد من توافر وسائل الراحة للطلاب، والاستعداد التام للتعامل مع أي طارئ.

كما أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، جولة تفقدية بلجان محافظة الإسماعيلية، شملت لجنة بنين التل الكبير ولجنة معهد محمد جبر المشتركة، حيث اطمأن على انتظام اللجان وحُسن سير العملية الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.