طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج: امتحان الفيزياء تعجيزي وفوق مستوى الطالب

سادت حالة من الاستياء بين طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، عقب أداء امتحان مادة الفيزياء.

ووصفه عدد كبير من الطلاب بـ"التعجيزي"، مؤكدين أن الأسئلة جاءت غير مباشرة وتحتاج إلى وقت أطول لفهمها وحلها.

وقال عدد من الطلاب من أمام لجان المعاهد الأزهرية بمدينة سوهاج إن الامتحان جاء صعبًا للغاية، خاصة أسئلة الجزء الثاني، والتي تطلبت تفكيرًا عميقًا ووقتًا مضاعفًا.

امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج

طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج

طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج

طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج

طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج

وأكدوا أن أغلب الأسئلة كانت غير متوقعة، وتحتاج إلى تدريب طويل ومهارات عالية، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للإجابة لم يكن كافيًا للإلمام بجميع النقاط.

وأضاف الطالب "عبد الرحمن محمد"، أحد طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج، أن الامتحان احتوى على العديد من الأسئلة المعقدة التي لم ترد في نماذج المراجعة أو الامتحانات السابقة، قائلاً:" الورقة صعبة جدًا، وكأن واضعي الامتحان بيقيسوا مستوى طلبة كليات، مش طلاب ثانوية".

فيما قالت الطالبة سارة أحمد:" أنا كنت شاطرة في الفيزياء ومذاكرة كويس جدًا، لكن الامتحان كان غريب، ومعظمه مش مباشر، وده ظلم لينا، إحنا مش داخلين مسابقة ذكاء".

وعبّر أولياء الأمور عن استيائهم أيضًا، مشيرين إلى أن الامتحانات أصبحت مرهقة نفسيًا لأبنائهم، خاصة في ظل ضغوط الثانوية الأزهرية وطبيعة المناهج المكثفة، مطالبين المسؤولين بضرورة مراعاة مستوى الطلاب عند وضع الامتحانات.

يُذكر أن طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية أدوا اليوم امتحان الفيزياء على مستوى جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة داخل اللجان.