رسميا.. الكشف عن المدرب الجديد لمنتخب إيطاليا خلفا لسباليتي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا، عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول خلفا لـ لوتشيانو سباليتي.

وقرر الاتحاد الإيطالي تعيين جينارو جاتوزو، نجم إي سي ميلان السابق، كمديرًا فنيًا لمنتخب إيطاليا.

يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الإيطالي بإقالة لوتشيانو سباليتي عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة في مستهل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت مباراة مولدوفا هي الأخيرة لسباليتي، وقاد إيطاليا للفوز بهدفين دون رد.

وسبق وأن عمل جاتوزو كمدربا لعدة أندية أبرزها ميلان ونابولي وفالنسيا وأولمبيك مارسيليا وهايدوك سبليت.

ورحل جاتوزو عن هايدوك سبليت، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، عقب موسم واحد فقط من توليه المنصب.