رانييري يوافق على خلافة سباليتي في تدريب منتخب إيطاليا

وافق كلاوديو رانييري مدرب روما السابق، على قيادة منتخب إيطاليا خلفًا للمدير الفني لوتشانو سباليتي.

وكان لوتشانو سباليتي، أعلن أمس الأحد، أن مباراة "الآزوري" أمام مولدوفا، المقررة اليوم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون الأخيرة له في منصبه.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه بعد ظهر أمس، تم الانتهاء من كل شيء، وعندما تلقى رانييري المكالمة، لم يستطع الرفض.

دور مزدوج مع روما وإيطاليا

وأضافت أن رانيري سيكون له دور مزدوج مع روما ومنتخب إيطاليا، إذا سيعمل مستشارًا لرئيس روما بجانب عمله كمدرب للمنتخب الإيطالي.

وتابعت: “لطالما حقق المدرب الإيطالي، المعروف بشخصيته المنفتحة وحماسه، نتائج ممتازة، ويتمتع بمسيرة رائعة بعد فترته مع كالياري ثم روما، لم يكن ليتخيل يومًا أن باب المنتخب الإيطالي سيُفتح له مجددًا”.

وختمت: "يتمتع رانييري بخبرة دولية رائعة، فهو الرجل الذي يقف وراء الإنجاز الاستثنائي مع ليستر (2016)، الذي فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من بناء فريق قوي وعالي الجودة، وأصبح قائده، بجانب تجربته الأخيرة مع روما، والآن مستعد لتكرار الأمر نفسه مع المنتخب الإيطالي وإنقاذ حلم التأهل لكأس العالم.