جاهز للتحدي.. أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الهزيمة من باتشوكا

أكد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ، أن خوضه منافسات بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية في بداية مشواره مع الأهلي يمثل تحديًا من نوع خاص.

خوسيه ريبيرو: جاهز للتحدي القوي

وقال ريبيرو، إنه جاهز لخوض هذا التحدي القوي ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

مدرب الأهلي الجديد يوجه الشكر للاعبين

وأضاف أنه وجه الشكر للاعبيه علي الأداء أمام باتشوكا ، خاصة أن الأخيرة جيد للغاية والأهلي استفاد كثيرًا من هذه التجربة المهمة، مشيرًا إلى أن الفريق خاض أكثر من حصة تدريبية قبل المباراة استطاع خلالها الجهاز الفني علاج بعض الأخطاء حتى يصل لأفضل شكل ممكن، وأن مواجهة الفريق المكسيكي كانت صعبة لأسباب كثيرة، ولكن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ونجحوا في تعديل النتيجة.

اقرأ أيضًا:

ريبيرو: راض عن أداء اللاعبين وأسعى لتطويره

وأضاف أنه رغم رضائه عن أداء الفريق أمام باتشوكا فإنه لن يقف عند هذا الحد، بل سيسعى لتطوير أداء اللاعبين أكثر فأكثر والظهور بشكل أفضل خلال مباريات المونديال.

تسديد زيزو ركلة الترجيح الأولى لم يشكل أي ضغط لأنه لاعب كبير

وأوضح أن قرار تسديد أحمد سيد زيزو ركلة الترجيح الأولى رغم انضمامه لبعثة الفريق في الولايات المتحدة منذ يومين فقط، لم يشكل عليه أي ضغط لأنه لاعب كبير، وكان يبدو عليه منذ وصوله أنه يسعى للاندماج سريعًا داخل الفريق حتى يظهر بشكل مميز.

وشدد أن خوضه منافسات بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية في بداية مشواره مع الأهلي يمثل تحديًا من نوع خاص، مؤكدًا أنه جاهز لخوض هذا التحدي القوي ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وقال إن الأهلي سيلعب مباراته الأولى في البطولة يوم 15 يونيو، وسيسعى خلالها لتحقيق الفوز وأنه سوف يخوض اللقاء بأفضل شكل ممكن، لكي يواصل مشواره في البطولة على النحو الأمثل.