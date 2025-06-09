كأس العالم للأندية| الأهلي يخوض مرانه على ملعب جامعة نوفا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران الجماعي على ملعب جامعة نوفا، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفريق قد خاض مواجهة ودية أمس أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وقام خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال اللقاء بالدفع بعدد كبير من اللاعبين، من أجل تجهيزهم فنيًّا وبدنيًّا.

ويسعى المدير الفني للأهلي للوصول باللاعبين إلى أفضل فورمة فنية وبدنية قبل المواجهة الأولى في كأس العالم للأندية التاسعة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت ميامي، الثالثة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة، أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.