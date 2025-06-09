ريبيرو: الأهلي جاهز لتحدي المونديال.. وهذا ما يبدو على زيزو منذ وصوله

أشاد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، بالأداء الذي قدمه فريقه في مباراته الودية أمام باتشوكا المكسيكي، مؤكدا أن الأهلي استفاد كثيرا من هذه التجربة المهمة.



وخسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بضربات الترجيح بنتيجة 3-5، في المباراة الودية التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في ولاية "ميامي" الأمريكية؛ في إطار تحضيرات الأهلي لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وقال ريبيرو - في تصريحات عقب اللقاء، إن الفريق خاض أكثر من حصة تدريبية قبل المباراة استطاع خلالها الجهاز الفني علاج بعض الأخطاء، موضحا أن مواجهة الفريق المكسيكي كانت صعبة لأسباب كثيرة، ولكن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا، ونجحوا في تعديل النتيجة.



وأضاف: "سنسعى لتطوير أداء اللاعبين خلال الأيام القادمة من أجل الظهور بشكل أفضل خلال مباريات المونديال.. خوض بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية، في بداية مشواري مع الأهلي؛ يمثل تحديا من نوع خاص، جاهز لخوض هذا التحدي القوي، ونسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة".



وعن قرار تسديد أحمد مصطفى "زيزو"، ركلة الترجيح الأولى رغم انضمامه لبعثة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين فقط، أوضح ريبيرو "الأمر لم يشكل عليه أي ضغط لأنه لاعب كبير، وكان يبدو عليه منذ وصوله أنه يسعى للاندماج سريعا داخل الفريق حتى يظهر بشكل مميز".