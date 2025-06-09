ظالم وغير منطقي.. إعلامي يعلق على خسارة الأهلي أمام باتشوكا

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي خسارة الأهلي أمام باتشوكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب مهيب عبد الهادي :"اي حكم علي ربيرو المدير الفني للاهلي. ظالم وغير منطقي".

شهدت مباراة النادي الأهلي المصري أمام فريق باتشوكا المكسيكي لحظة مميزة في مسيرة اللاعب أحمد سيد “زيزو”، حيث سجّل أول أهدافه بقميص الأهلي، وجاء الهدف من ركلة ترجيح نفذها بثقة داخل الشباك، معلنًا تقدّم الفريق الأحمر.

الهدف الذي أحرزه زيزو لم يكن مجرد تسجيل عادي، لكونه الأول له منذ انتقاله إلى الأهلي في صفقة أثارت الكثير من الاهتمام.

وكان قد شهدت مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا المكسيكي، الظهور الأول للاعب الجديد أحمد سيد “زيزو” بقميص القلعة الحمراء، بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من نادي الزمالك.





ويُعد تسجيل زيزو لهذا الهدف مؤشرًا إيجابيًا على تأقلمه السريع مع أجواء الفريق، وقدرته على تحمّل الضغوط في المباريات الرسمية، خاصة تلك التي تُقام على المستوى الدولي أو الودي عالي المستوى.

وبهدفه الأول، يفتتح زيزو صفحة جديدة في مشواره مع الأهلي، وسط آمال الجماهير في أن يكون إضافة قوية تسهم في تحقيق المزيد من البطولات