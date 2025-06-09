أحمد بلال عن صفقات الأهلي الجديدة: السرينة عاملة مشكلة كبيرة

علق أحمد بلال، لاعب الأهلي الأسبق، على الصفقات التي تعاقد معها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الأهلي مع عدد من اللاعبين المميزين على رأسهم أحمد مصطفى “زيزو”، ومحمود حسن “تريزيجيه” والتونسي محمد على بن رمضان.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الأهلي”: "السرينة بتاعت الأهلي عاملة مشكلة كبيرة أوي، السرينة أول ما تشتغل في ناس محتاجة إسعاف".

وأضاف: "الأهلي الفترة اللي فاتت عامل مشاكل لكل أحقاده ولكل الحاقدين عليه، بسبب كم الصفقات التي تعاقد معها الأهلي وإمكانيات اللاعبين".

وتابع: “دي من أكتر الفترات اللي فيها لاعبين أصحاب إمكانيات عالية في كل مركز في 3 و4 لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة الفنية، مشاركة اللاعبين سيكون على حسب احتياجات الفريق في كل مباراة”.





