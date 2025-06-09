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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه: استفدنا من مواجهة باتشوكا ونسعى للمنافسة على كأس العالم للأندية

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

أكد محمود حسن “تريزيجيه”، قائد فريق الأهلي، أن الفريق خرج بفوائد كبيرة من المباراة الودية التي خاضها أمام باتشوكا المكسيكي استعداداً لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

 وأوضح أن مثل هذه المباريات تمنح اللاعبين الثقة وتساعد على رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل المواجهات الرسمية.


 

اللاعبون جاهزون والالتزام شعار المرحلة

وفي تصريحات تليفزيونية لقناة “أون سبورت 1”، شدد تريزيجيه على أن جميع لاعبي الأهلي في قمة الجاهزية لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة، مؤكدًا أن “لا يوجد لاعب غريب عن القلعة الحمراء”، وأن هناك التزاماً كاملاً بالقواعد والانضباط داخل الفريق، وهو ما يميز الأهلي ويمنحه القوة في المحافل الدولية.


 

الجمهور كلمة السر والدافع للفوز


 

وأشاد تريزيجيه بجماهير الأهلي، مؤكداً أنها الداعم الأول للفريق في كل البطولات، وقال: “جمهور الأهلي هو المحرك والدافع الحقيقي لتحقيق الانتصارات، ونلعب دائمًا من أجل إسعادهم”. كما أشار إلى أن طموحه الشخصي لا ينفصل عن فلسفة النادي التي تربى عليها، وهي السعي نحو الفوز بأي بطولة يُشارك فيها.


 

أفضل لاعب في ودية باتشوكا رغم الخسارة


 

وتمكن تريزيجيه من إحراز هدف الأهلي الوحيد في اللقاء الودي أمام باتشوكا، الذي انتهى بالتعادل 1-1 قبل أن يُحسم بركلات الترجيح لصالح الفريق المكسيكي بنتيجة 5-3. ورغم الخسارة، فقد حصل نجم الأهلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في إشارة واضحة إلى تأثيره الإيجابي داخل المستطيل الأخضر.


 

مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية


 

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم 14 يونيو، ثم يواجه بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بملاقاة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو


 

تريزيجية الأهلي أخبار الأهلي كأس العالم للأندية أخبار الرياضة

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