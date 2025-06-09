عمرو الدردير: دونجا أعلى قيمة تسويقية في الزمالك

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"دونجا هو أعلي قيمه تسويقيه في الزمالك ".

وفي اطار اخر، وجه خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، انتقادات لـ أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الجديد، الذي انتقل لصفوف المارد الأحمر، في صفقة انتقال حر، قادما من الزمالك.

وظهر زيزو للمرة الأولى بقميص الأهلي، خلال خسارة الفريق أمام باتشوكا، وديا، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية. وقال الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "زيزو هو أكتر واحد صدم جماهير الأهلي والزمالك مع بعض، وعلى مر التاريخ دي مش أول مرة حد ينتقل من الزمالك للأهلي".

وتابع: “زيزو اتحطله مبالغ مالية كبيرة علشان يجدد ولكنه كان بيضحك على الزمالك، كان بيجدد سنتين في سنة يعني يحسب آخر ست شهور في عقده سنة وبعد كدة يجدد تاني”.