يحتوي على أغان عراقية.. تفاصيل أحدث ألبومات أصالة

نشرت الصفحة الرسمية لروتانا ، عن أنباء تأكد بدء الفنانة أصالة لتحضيرات أحدث ألبوماتها الغنائية والذى سيقدم باللهجة الخليجية وسيحتوي على أغنيتين عراقيتين .

ونشرت صفحة روتانا منشور من خلال الحساب الرسمي على موقع إنستجرام ، معلقة: " في ظل التوهج الذي تعيشه “أيقونة الشرق” أصالة علمنا حصريا انها بدات بتسجيل أغاني البومها الخليجي القادم من انتاج مجموعة روتانا للموسيقى، ويتضمن الألبوم تعاونات جديدة مع الملحنين ناصر الصالح وأحمد الهرمي وقوس وعزوف وآخرين . أيضا يحتوي الالبوم على اغنيتين عراقيتين ستكونان مفاجأة.

وعلى صعيد متصل ، أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 27 أبريل في قصر الإمارات بمدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع.

ظهرت أصالة نصري خلال الحفل، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البينك والشيفون الأزرق.

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (فوق، حضرة الموقف، إلى متى، صندوق) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

أصالة وأغنية أصحاب الأرض

من جهة أخرى، تواجه المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، فبعد انسحاب إحدى المطربات المعروفين بالمشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم كون العمل معدا ليكون ديو غنائي.

الأزمة الجديدة التي تواجهها أصالة، هي إرسال أكثر من إنذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام أصالة بكونها محرضة على القتل وسيتم إغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة.

أغنية أصحاب الأرض تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما انه الشاعر المبكي.

أصالة نصري - صندوق الذكريات

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

أغاني أصالة - جنة الحب

في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.