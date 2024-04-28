عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فوق.. أصالة نصري تطرب جمهورها في حفل ساهر بقصر الإمارات

أصالة من حفل قصر
أصالة من حفل قصر الإمارات

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 27 أبريل في قصر الإمارات بمدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع. 

 

ظهرت أصالة نصري خلال الحفل، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البينك والشيفون الأزرق. 

 

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (فوق، حضرة الموقف، إلى متى، صندوق) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

أصالة من حفل قصر الإمارات 

أصالة وأغنية أصحاب الأرض

من جهة أخرى، تواجه المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، فبعد انسحاب إحدى المطربات المعروفين بالمشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم  كون العمل معدا ليكون ديو غنائي.

 

الأزمة الجديدة التي تواجهها أصالة، هي إرسال أكثر من إنذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام أصالة بكونها محرضة على القتل وسيتم إغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة.

 

أغنية أصحاب الأرض تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما انه الشاعر المبكي.

 

أصالة نصري - صندوق الذكريات 

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

 

أغاني أصالة - جنة الحب

في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس. 

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد. 

أصالة اصالة نصرى الفنانة أصالة نصري دبي الامارات قصر الإمارات اغانى أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

إنهاء الحرب بغزة لصالح الصفقة.. الكشف عن المقترح المُقدّم من إسرائيل لحماس

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

مدبولي يلتقى مدير عام صندوق النقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

موضوعات متعلقة

نيكول كيدمان تحصل على جائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكى

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

ندوة نادرة.. قناة الوثائقية تحتفل بذكرى ميلاد نور الشريف

في ذكراه.. قصة حب نور الشريف وبوسي استمرت 30 عامًا | صور

سعر خيالي.. عمرو دياب يثير الجدل بأسواره الذهبية في حفل البحرين

أخبار الفن.. تطورات حالة نجوى فؤاد.. أسرة حليمة بولند تتبرأ منها

في ذكراها.. زوج سناء جميل حاول إشهار إسلامه بسببها قبل رحيلها بالسرطان

برعاية وزيرة الثقافة.. فعاليات فنية على مسارح الأوبرا مايو المقبل

ترشيحاتنا

رسائل عاجلة للمصريين.. الرئيس السيسي: فيه وظائف تكنولوجية بتعمل 100 ألف دولار في السنة.. مراكز البيانات والمعلومات ما تضربش بأى نوع من القنابل

أبو الغيط: قضية المياه في بلادنا مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي

العلاج مجانًا.. الصحة: دمج 130 ألف مريض بتليف الكبد في برنامج علاجي

البابا يصلي «أحد الشعانين» في كنج مريوط والجمعة العظيمة والعيد في الكاتدرائية

معا لبر الأمان .. تفاصيل أول مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد

محمد الشيبي في اتحاد الكرة للمثول أمام لجنة الإنضباط بسبب حسين الشحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ