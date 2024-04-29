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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال في جنود غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت تجمعا الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تيلجرام: "بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قصفنا عصر اليوم تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم "نتساريم" جنوب مدينة غزة برشقة صاروخية مركزة".

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تموضعا للتحكم والسيطرة تابع لـ الاحتلال الإسرائيلي في أرض الشيخ علي ابو مدين في محيط جامعة فلسطين شمال مخيم النصيرات.

وأشارت سرايا القدس، أنها قصفت الموقع الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.

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سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي فلسطين الاحتلال الاسرائيلي غزة نتساريم

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