صدمة جديدة بأسعار السمك اليوم في القاهرة والمحافظات بعد المقاطعة

تصدر سعر كيلو السمك خلال هذه الأيام عمليات البحث الرائجة والمتزايدة عبر محرك بحث جوجل من قبل العديد من المواطنين، وقد شهدت أسعار الأسماك والجمبري تراجعاً بالتحديد بعد حملات مقاطعة لشراء الأسماك في بعض المحافظات بعد زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وتعاني أسعار السمك في القاهرة والمحافظات، من تقلبات كبيرة خلال هذه الأيام، حيث شهدت بعض الأسواق، اليوم الأحد، صدمة جديد للمستهلك، لأنه على الرغم من حملات المقاطعة التي بدأت من بورسعيد ووصلت للقاهرة، إلا أن هناك تباين في أسعار السمك اليوم بالأسواق، حيث هناك أسواق خفضت الأسعار بشكل كبير، وأسواق آخرى خفضت الأسعار بشكل طفيف، كما أن هناك أنواع من الأسماك شهدت ارتفاعًا محلوظًا.

أسعار السمك اليوم في القاهرة والمحافظات

وسوف يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن أسعار السمك اليوم في القاهرة والمحافظات.

سعر سمك الماكريل اليوم

سجل سعر سمك الـ ماكريل مجمد اليوم، قيمة 99.68 جنيه، بانخفاض بلغ 0.94 جنيه، مقارنة بـ أمس، وانخفاض بلغ 14.17جنيه مقارنة بالأسبوع السابق.

سعر السمك الفيليه اليوم

وصل متوسط سعر سمك الـ فيليه بلطي اليوم، قيمة 173.04 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 173.04 جنيه / كيلو، وأقصى 173.04 جنيه / كيلو.

سعر كيلو سمك المكرونة السويسي اليوم

سجلت أسعار سمك الـ مكرونة سويسي اليوم الأحد، قيمة 97.76 جنيه، بارتفاع سجل 18.59، مقارنة باليوم السابق، وانخفاض سجل 13.57 جنيه مقارنة بالأسبوع السابق.

سعر السردين في مصر

وسجل سعر السردين المجمد اليوم قيمة 109.62 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 109.62 جنيه / كيلو، وأقصى 109.62 جنيه / كيلو، فيما سجل سعرسمك الـ سبيط اليوم قيمة 343.11 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 343.11 جنيه / كيلو، وأقصى 343.11 جنيه / كيلو.

سعر السمك البلطي اليوم

بلغ سعر سمك البلطي الصغير اليوم الاحد 28-4-2024، قيمة 60.8 جنيه، بحد أدنى 60.8 جنيه وأقصى 60.8 جنيه، بارتفاع سجل 2.05 جنيه، مقارنة باليوم السابق، وانخفاض سجل 3.82 جنيه مقارنة بالأسبوع السابق.

أسعار الجمبرى اليوم بالأسواق

وفي السياق نفسه، شهدت أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الأحد 28 أبريل 2024، حالة من الاستقرار داخل سوق العبور لتجارة الجملة، ليثبت سعر السمك البلطي عند 64 جنيها للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 540 و640 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 450 إلى 530 جنيها للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

الحملات على الأسماك المملحة

وجدير بالذكر، أن شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ مع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ، سلامة الغذاء بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة. كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالاستعداد والتجهيز والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبا لظهور أي حالة تسمم غذائي أو مجرد الاشتباه فيها.

كما وجه المحافظ بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، كما شدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.