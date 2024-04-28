عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لأعياد القيامة.. محافظ الغربية يشدد على تكثيف الحملات على الأسماك المملحة والمطاعم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ مع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء.

محافظ الغربية: انتهاء 94% من مشروع مستشفى طنطا العام الجديد

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ، سلامة الغذاء بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة. كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالاستعداد والتجهيز والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبا لظهور أي حالة تسمم غذائي أو مجرد الاشتباه فيها.

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بقـ.تل نجل لاعب الزمالك السابق

كما وجه المحافظ بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، كما شدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

IMG-20240428-WA0060
IMG-20240428-WA0060
IMG-20240428-WA0058
IMG-20240428-WA0058
IMG-20240428-WA0059
IMG-20240428-WA0059
أعياد القيامة وشم النسيم أستعدادا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدقي الحملات الرقابية الجديد الهايبر ماركت الأسماك المملحة الاسواق الاستعداد أعياد القيامة أسوا السوق المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

إسرائيل تخصص أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن صفقة الأسرى

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

إنهاء الحرب بغزة لصالح الصفقة.. الكشف عن المقترح المُقدّم من إسرائيل لحماس

موضوعات متعلقة

وزير التربية والتعليم يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

لجنة وزارية عربية إسلامية مشتركة تبحث آلية فرض عقوبات فاعلة على إسرائيل

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

إعلام إسرائيلي: حماس راضية عن التقدم بالمقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار

جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب

بعد حديث الرئيس السيسي عن التخصصات الجديدة.. اعرف الجامعات المتاحة بها

بمخاطبات رسمية.. الأهلي يطلب الحصول على السعة الكاملة للجماهير في نهائي أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بأنوثتها

بربع بانية.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

الحب كله.. أحدث ظهور لـ ابنة عبلة كامل وحفيدتها

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ