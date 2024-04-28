استعدادًا لأعياد القيامة.. محافظ الغربية يشدد على تكثيف الحملات على الأسماك المملحة والمطاعم

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ مع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ، سلامة الغذاء بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة. كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالاستعداد والتجهيز والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبا لظهور أي حالة تسمم غذائي أو مجرد الاشتباه فيها.

كما وجه المحافظ بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، كما شدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

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